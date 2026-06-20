Mondiali, Olanda devastante: due doppiette affossano la Svezia

L'Olanda rifila la manita alla Svezia, finisce 5-1 e qualificazione a un passo per gli Orange. Protagonisti assoluti sono Brobbey e Gakpo, autori di due doppiette per i gol al 5', al 17', al 47' e al 54': due assist per Dumfries. Gli scandinavi accorciano le distanze al 59' con Elanga, ma all'89' Summerville fa calare il sipario in maniera definitiva.