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Mondiali, Olanda devastante: due doppiette affossano la Svezia

Mondiali, Olanda devastante: due doppiette affossano la Svezia - immagine 1
Olanda, cinquina alla Svezia
Redazione VN

L'Olanda rifila la manita alla Svezia, finisce 5-1 e qualificazione a un passo per gli Orange. Protagonisti assoluti sono Brobbey e Gakpo, autori di due doppiette per i gol al 5', al 17', al 47' e al 54': due assist per Dumfries. Gli scandinavi accorciano le distanze al 59' con Elanga, ma all'89' Summerville  fa calare il sipario in maniera definitiva.

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