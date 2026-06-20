Un Mondiale maledetto per la Turchia di Vincenzo Montella. La sua Turchia era una delle squadre candidate ad essere una sorpresa, visto il quantitativo di talento presente in rosa. Un talento che però non è bastato per segnare negli Usa, dato che contro Australia e Paraguay i ragazzi di Montella hanno calciato 65 volte, ma senza trovare la rete.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Montella rischia, ma non lascia la Turchia. La federazione prende tempo
altre news
Montella rischia, ma non lascia la Turchia. La federazione prende tempo
La parabola dell'Aeroplanino. Montella non vuole mollare il suo ciclo con la Turchia, ma la federazione prende tempo
La posizione di Montella si fa sempre più traballante. In poche settimane Montella è passato dall'essere il simbolo di una nazionale divertente e piena di energia, all'uomo della disfatta. Il tecnico ex Fiorentina non ha intenzione di lasciare, come scrive la Gazzetta dello Sport. Montella crede nel proprio lavoro, ma la federazione turca prende tempo, visto anche il contratto in vigore fino al 2028. La stampa ed il tifo non sembrano essere più dalla parte dell'Aeroplanino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA