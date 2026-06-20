Montella rischia, ma non lascia la Turchia. La federazione prende tempo

Un Mondiale maledetto per la Turchia di Vincenzo Montella. La sua Turchia era una delle squadre candidate ad essere una sorpresa, visto il quantitativo di talento presente in rosa. Un talento che però non è bastato per segnare negli Usa, dato che contro Australia e Paraguay i ragazzi di Montella hanno calciato 65 volte, ma senza trovare la rete.