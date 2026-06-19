Marco Baroni riparte da una vecchia conoscenza. Dopo le parentesi sulle panchine di Lazio e Torino, l'allenatore nato a Firenze torna infatti alla guida dell'Hellas Verona, club con cui aveva già centrato una preziosa salvezza nella stagione 2023/24.
altre news
Baroni torna al Verona: il tecnico fiorentino firma fino al 2028
La società ha ufficializzato l'accordo con il tecnico, che entrerà in carica dal 1° luglio e ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per prolungare il rapporto di un'ulteriore stagione.
Per Baroni si tratta di un ritorno in gialloblù, ma non del primo in assoluto. Oltre all'esperienza più recente da allenatore, il fiorentino aveva già lavorato a Verona nel 2002/03, quando faceva parte dello staff di Alberto Malesani in qualità di vice. Adesso una nuova pagina insieme all'Hellas, con l'obiettivo di confermarsi in Serie A.
Il comunicato ufficiale:
Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029. Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA