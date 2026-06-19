Baroni torna al Verona: il tecnico fiorentino firma fino al 2028

Marco Baroni riparte da una vecchia conoscenza. Dopo le parentesi sulle panchine di Lazio e Torino, l'allenatore nato a Firenze torna infatti alla guida dell' Hellas Verona, club con cui aveva già centrato una preziosa salvezza nella stagione 2023/24.

La società ha ufficializzato l'accordo con il tecnico, che entrerà in carica dal 1° luglio e ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per prolungare il rapporto di un'ulteriore stagione.