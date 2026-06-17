Giovedì 25 giugno alle ore 18 lo stadio Bruno Chiavacci di Prato ospiterà "In campo per l'inclusione", quadrangolare benefico organizzato a sostegno dell'associazione Orizzonte Autismo Prato. In campo scenderanno Zenith Prato, Rappresentativa dei Carabinieri, Giornalisti Sportivi Toscani e Guardia di Finanza, con la serata che sarà presentata dal direttore del Pentasport di Radio Bruno, David Guetta.
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“In campo per l’inclusione”, Prato scende in campo per Orizzonte Autismo
«Siamo entrati nella fase più intensa dell'organizzazione – racconta la presidente di Orizzonte Autismo, Eva Maggiorelli ai microfoni di Radio Bruno– e per fortuna ci sono tante persone che ci stanno dando una mano. La città ha risposto con grande solidarietà e molti sponsor si sono offerti di sostenere l'iniziativa. Stiamo cercando di coinvolgere più persone possibile perché ci piacerebbe che fosse una serata molto partecipata». L'obiettivo è raccogliere fondi ma anche far conoscere il lavoro dell'associazione e il progetto "Orizzonte Express", destinato ai ragazzi autistici del territorio.
I ragazzi saranno protagonisti della manifestazione, partecipando alle premiazioni e all'organizzazione dell'evento. «Ci tengo che siano pienamente coinvolti – sottolinea Maggiorelli – perché questo evento è pensato per loro e per il loro futuro». Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione, mentre gli organizzatori stanno lavorando anche per portare allo stadio alcuni ex calciatori professionisti. L'ingresso sarà a contributo libero.
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