“In campo per l’inclusione”, Prato scende in campo per Orizzonte Autismo

«Siamo entrati nella fase più intensa dell'organizzazione – racconta la presidente di Orizzonte Autismo, Eva Maggiorelli ai microfoni di Radio Bruno– e per fortuna ci sono tante persone che ci stanno dando una mano. La città ha risposto con grande solidarietà e molti sponsor si sono offerti di sostenere l'iniziativa. Stiamo cercando di coinvolgere più persone possibile perché ci piacerebbe che fosse una serata molto partecipata». L'obiettivo è raccogliere fondi ma anche far conoscere il lavoro dell'associazione e il progetto "Orizzonte Express", destinato ai ragazzi autistici del territorio.