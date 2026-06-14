Monza, Juric supera due ex Fiorentina? Lo scenario per la panchina

Ivan Juric si avvicina alla panchina del Monza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ex Atalanta, Roma e Verona sarebbe il prescelto dei brianzoli per il post Bianco. Nelle ultime ore i lombardi hanno avuto dei contatti con il croato ex Atalanta e ora è lui ad essere in poleper la panchina del Monza, superati Vanoli e Gilardino, due ex Fiorentina che dunque salvo colpi di scena inizieranno la stagione senza panchine.
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