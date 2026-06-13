Calcio Storico, i Rossi surclassano i Verdi: il risultato della prima semifinale

Finisce con un risultato spropositato la prima semifinale del Calcio Storico di quest'anno: vincono i Rossi 22-2 sui Verdi. Dopo la caccia del vantaggio verde, i campioni in carica rimontano e dilagano in pochi minuti il risultato, portandosi sul 6-2. Da lì in poi è stata una valanga vera e propria dei Rossi, che chiudono la partita con addirittura 22 cacce (nuovo record del torneo). Dunque, ancora una volta, sono loro a raggiungere la finalissima per la partita del prossimo 24 giugno, in attesa di sapere chi saranno i loro avversari tra i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce.