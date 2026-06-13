Un ritrovamento ha scosso l’area nei pressi del ritiro della nazionale iraniana a Tijuana, in Messico, dove le autorità hanno rinvenuto un corpo senza vita all’interno di un veicolo parcheggiato da alcuni giorni in un’area commerciale vicino allo Stadio Caliente.
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Ritrovamento choc a Tijuana: indagini vicino al ritiro della nazionale iraniana
Un cadavere è stato trovato in un’auto nei pressi della sede del ritiro dell’Iran. Le autorità hanno avviato le indagini, mentre la squadra prosegue la preparazione
Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, l’auto era ferma da mercoledì e ha attirato l’attenzione degli investigatori. La zona è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi e l’avvio delle indagini, finalizzate all’identificazione della vittima e alla ricostruzione dell’accaduto.
Nonostante l’episodio, la nazionale iraniana guidata da Amir Ghalenoei ha proseguito regolarmente la preparazione in vista dell’esordio mondiale contro la Nuova Zelanda, rimanendo separata dall’area interessata dalle operazioni di polizia.
Le autorità messicane stanno lavorando per chiarire la dinamica del caso in una città segnata da un alto numero di episodi di criminalità negli ultimi mesi.
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