Ritrovamento choc a Tijuana: indagini vicino al ritiro della nazionale iraniana

Un cadavere è stato trovato in un’auto nei pressi della sede del ritiro dell’Iran. Le autorità hanno avviato le indagini, mentre la squadra prosegue la preparazione

Un ritrovamento ha scosso l’area nei pressi del ritiro della nazionale iraniana a Tijuana, in Messico, dove le autorità hanno rinvenuto un corpo senza vita all’interno di un veicolo parcheggiato da alcuni giorni in un’area commerciale vicino allo Stadio Caliente.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, l’auto era ferma da mercoledì e ha attirato l’attenzione degli investigatori. La zona è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi e l’avvio delle indagini, finalizzate all’identificazione della vittima e alla ricostruzione dell’accaduto.