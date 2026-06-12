Così Luca Marelli, ex fischietto ed opinionista Dazn, a Radio CRC, in un'intervista sul mondo arbitrale italiano:
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Marelli: “Il nuovo designatore? Sarà Orsato, ma in tanti non vogliono quel ruolo”
Secondo Luca Marelli a prendere il posto di Rocchi sarà Daniele Orsato, che inizierà un graduale rinnovamento
Credo che il prossimo designatore sarà Daniele Orsato, il quale mi auguro inizierà un progressivo rinnovamento anche se su alcune situazioni avrà le mani legate, come le nuove nomine, che possono avvenire ogni due anni. In tantissimi, comunque, non vogliono ricoprire quel ruolo, considerando che lo stipendio annuale (36.000 Euro, ndr) è considerato troppo basso rispetto allo stress che quel tipo di lavoro provoca.
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