Adesso è ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Prende il posto di Comolli che lascia il club bianconero dopo mercati disastrosi e stagioni deludenti.
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Adesso è ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus
Adesso è ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus
A Torino approda un dirigente d'esperienza con Carnevali, ottimo amico di Fabio Paratici. Ultima sua operazione al Sassuolo è stata l'accordo per la risoluzione del contratto di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina.
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