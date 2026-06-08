"Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021". Il giorno dopo il malore accusato in campo con la Danimarca durante l'amichevole contro l'Ucraina, Christian Eriksen scrive sui social per rassicurare sulle sue condizioni di salute. "Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli".
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Eriksen rassicura dopo il malore: “Sto bene, il pacemaker ha funzionato”
Dopo il malore Eriksen rassicura sui social sulle sue condizioni di salute
Le immagini del danese che si accascia a terra hanno fatto tornare alla mente quanto avvenuto il 12 giugno 2021 durante la partita dell'Europeo contro la Finlandia, quando fu vittima di un arresto cardiaco. L'impianto di un pacemaker qualche giorno più tardi gli ha permesso di tornare a giocare fuori dall'Italia - dove non avrebbe ottenuto l'idoneità sportiva - prima al Brentford, poi al Manchester United e, quindi, al Wolfsburg, con cui è attualmente legato da un contratto fino al 2027.
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