Eriksen rassicura dopo il malore: “Sto bene, il pacemaker ha funzionato”

"Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021". Il giorno dopo il malore accusato in campo con la Danimarca durante l'amichevole contro l'Ucraina, Christian Eriksen scrive sui social per rassicurare sulle sue condizioni di salute. "Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli".