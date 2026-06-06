Oggi è stato il giorno della presentazione di Vincenzo Italiano al Besiktas. Il club turco vuole tornare grande, dopo una serie di stagioni deludenti, all'ombra del Fenerbahce, ma soprattutto del Galatasaray. Ecco le prime parole del tecnico ex viola:
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Italiano si presenta: “Voglio accendere il tifo. In campo sono un altra persona”
Vincenzo Italiano si è presentato al Besiktas. Le ambizioni non mancano, così come la passione
"Ho detto ai nostri dirigenti che esiste un Italiano diverso in campo e un altro fuori, guardiamo ai tifosi, un tifo appassionato, io sono un allenatore appassionato e questa situazione si rifletterà nelle partite. Il mio stile di gioco si allinea con quello del Beşiktaş. Il nostro obiettivo è rendere i tifosi estremamente felici, accenderli di passione. Per questo, collaborando con la dirigenza, vogliamo portare qui i migliori giocatori nel modo migliore possibile"
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