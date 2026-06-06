Italiano si presenta: “Voglio accendere il tifo. In campo sono un altra persona”

"Ho detto ai nostri dirigenti che esiste un Italiano diverso in campo e un altro fuori, guardiamo ai tifosi, un tifo appassionato, io sono un allenatore appassionato e questa situazione si rifletterà nelle partite. Il mio stile di gioco si allinea con quello del Beşiktaş. Il nostro obiettivo è rendere i tifosi estremamente felici, accenderli di passione. Per questo, collaborando con la dirigenza, vogliamo portare qui i migliori giocatori nel modo migliore possibile"