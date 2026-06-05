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Montella: “Italiano è una grande persona, ci ha aiutati tanto con il terremoto”

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Montella da il benvenuto ad Italiano in Turchia, svelando un aneddoto sul loro rapporto
Redazione VN

Vincenzo Montella si appresta a preparare il Mondiale con la sua Turchia. Un traguardo atteso per una generazione talentuosa. Un altro Vincenzo, anche lui ex viola, è sbarcato in Turchia. Si tratta di Italiano, accasatosi al Besiktas, desideroso di tornare grande. Proprio Montella in conferenza stampa, ha parlato così del collega:

"Vincenzo Italiano è un mio amico. È un ottimo allenatore. Forse si arrabbierà con me, ma durante il terremoto ad Adana in Turchia avevo aperto un conto per le donazioni in Italia. È stato uno dei principali contributori. Ha un carattere eccellente. Sono molto felice per lui."

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