Il Verona vuole subito risalire il Serie A, dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione. Il campionato cadetto riserva sempre moltissime insidie, e per questo la dirigenza vuole un tecnico esperto. Il profilo che emerge, secondo il Corriere di Verona, è quello di Alberto Gilardino.
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Gilardino vicino alla ripartenza. Il Verona lo ha scelto per risalire in A
Il Verona vuole ripartire subito dopo la retrocessione. Il primo nome per la panchina è quello di Gilardino
Il Gila è stato esonerato dal Pisa la scorsa stagione, ma resta un profilo ambito. Il ds Sogliano vorrebbe proprio lui per la risalita. Un'altra opzione è quella di Marco Baroni, con i nomi di Abate ed Aquilani sullo sfondo.
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