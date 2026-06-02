Galloppa convince. Il Cesena lo mette nella lista dei candidati al post Ashley Cole

I tre anni di Daniele Galloppa alla Fiorentina Primavera sono terminati nel migliore dei modi, con la vittoria dello Scudetto. Le sue capacità e idee di gioco mostrate nel settore giovanile viola hanno attirato l'attenzione di alcuni club, tra cui il Cesena .

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, la conferma sulla panchina bianconera di Ashley Cole non è così scontata e Galloppa rappresenta la principale alternativa. Il tecnico romano conosce molto bene il direttore generale Corrado Di Taranto, con il quale ha condiviso l'esperienza al Parma. Senza contare che la moglie di Galloppa vive a Cesena e il figlio gioca nelle giovanili bianconere.