I tre anni di Daniele Galloppa alla Fiorentina Primavera sono terminati nel migliore dei modi, con la vittoria dello Scudetto. Le sue capacità e idee di gioco mostrate nel settore giovanile viola hanno attirato l'attenzione di alcuni club, tra cui il Cesena.
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Galloppa convince. Il Cesena lo mette nella lista dei candidati al post Ashley Cole
L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha suscitato l'interesse di alcune squadre tra cui il Cesena
Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, la conferma sulla panchina bianconera di Ashley Cole non è così scontata e Galloppa rappresenta la principale alternativa. Il tecnico romano conosce molto bene il direttore generale Corrado Di Taranto, con il quale ha condiviso l'esperienza al Parma. Senza contare che la moglie di Galloppa vive a Cesena e il figlio gioca nelle giovanili bianconere.
Ma l'arrivo del nuovo direttore sportivo Andrea Mancini apre anche ad altre strade: tra le opzioni ci sono Possanzini e Pagliuca.
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