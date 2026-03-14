Il Cesena è una delle realtà più in crescita in tutta la Serie B. Una squadra con un ottimo vivaio, che nelle ultime due stagioni è spesso nelle zone alte della classifica cadetta. La società americana però, ha deciso per un sorprendente colpo di scena. Michele Mignani è infatti stato esnoerato, dopo una serie di risultati negativi. Ma la vera sorpresa è per il nome del sostituto. Secondo Alfredo Pedullà il nuovo tecnico sarà Ashley Cole.
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Clamoroso a Cesena. Il nuovo allenatore è… Ashley Cole
Il Cesena sorprende tutti con la nomina del nuovo allenatore. La scelta ricade su Ashley Cole
L'ex terzino sarebbe già in città, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità. In effeti Cole non è nuovo ai colpi di scena. Nel 2006 il suo passaggio al Chelsea fece scalpore in Inghilterra, ma adesso dovrà sgomitare in Serie B. Il suo ultimo incarico è stato quello di vice per la nazionale under-21 inglese.
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