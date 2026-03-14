Clamoroso a Cesena. Il nuovo allenatore è… Ashley Cole

Il Cesena è una delle realtà più in crescita in tutta la Serie B. Una squadra con un ottimo vivaio, che nelle ultime due stagioni è spesso nelle zone alte della classifica cadetta. La società americana però, ha deciso per un sorprendente colpo di scena. Michele Mignani è infatti stato esnoerato, dopo una serie di risultati negativi. Ma la vera sorpresa è per il nome del sostituto. Secondo Alfredo Pedullà il nuovo tecnico sarà Ashley Cole.