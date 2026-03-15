La Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina non verrà giocata. Considerando la situazione geopolitica in Medio Oriente una prima ipotesi riguardava un possibile rinvio. Non avendo trovato alternative al Lusail Stadium in Qatar (tra le opzioni anche San Siro) e una data che accordasse anche l'Argentina, la decisione finale è stata quella dell'annullamento.
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Ufficiale, annullata la Finalissima tra Spagna e Argentina: il motivo e la nota
Il comunicato: "Dopo copiose interlocuzioni tra la UEFA e le autorità organizzative in Qatar, viene annunciato oggi che a causa della corrente situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna vincitrice di UEFA Euro 2024 e l'Argentina campione della CONMEBOL Copa America 2024 non può essere disputata come sperato in Qatar il 27 marzo".
"E' fonte di grande delusione per la UEFA e gli organizzatori che le circostanze e il tempismo abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per il prestigioso trofeo in Qatar - un Paese che ha dimostrato nel tempo la capacità di ospitare eventi di caratura mondiale in strutture a regola d'arte. La UEFA desidera esprimere profonda gratitudine al comitato organizzativo e alle autorità del Qatar per lo sforzo profuso nel provare a ospitare la partita ed è certa che la pace ritornerà presto nella regione".
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