Ufficiale, annullata la Finalissima tra Spagna e Argentina: il motivo e la nota

La Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina non verrà giocata . Considerando la situazione geopolitica in Medio Oriente una prima ipotesi riguardava un possibile rinvio. Non avendo trovato alternative al Lusail Stadium in Qatar (tra le opzioni anche San Siro) e una data che accordasse anche l'Argentina, la decisione finale è stata quella dell'annullamento.

"E' fonte di grande delusione per la UEFA e gli organizzatori che le circostanze e il tempismo abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per il prestigioso trofeo in Qatar - un Paese che ha dimostrato nel tempo la capacità di ospitare eventi di caratura mondiale in strutture a regola d'arte. La UEFA desidera esprimere profonda gratitudine al comitato organizzativo e alle autorità del Qatar per lo sforzo profuso nel provare a ospitare la partita ed è certa che la pace ritornerà presto nella regione".