Migliorano le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino che vive a Milano, originario del Piemonte, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. Come riporta l'Ansa, l'uomo è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Parla normalmente con i famigliari e con il personale e continua la fase di miglioramento anche dal punto di vista del quadro neurologico. Resta comunque ricoverato ad ora nella terapia intensiva dell'ospedale Molinette, e la prognosi è ancora riservata.
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Scontri Torino-Juventus: estubato il tifoso bianconero in terapia intensiva
Migliorano le condizioni cliniche del tifoso juventino rimasto gravemente ferito durante i disordini in Torino-Juventus.
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