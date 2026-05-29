Niente Italia per Cristian Volpato: il giocatore cambia nazionale, scelta l’Australia

Il trequartista del Sassuolo cambia Nazionale: saluta l'Italia per aggregarsi all'Australia

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 15:48)

Al centro delle voci di mercato e accostato alla Fiorentina, Cristian Volpato, intanto pensa al suo futuro in Nazionale. Il giocatore, infatti, ha deciso di rappresentare l’Australia. Il trequartista del Sassuolo, nato a Camperdown da una famiglia di origini venete, è stato inserito nella lista dei pre-convocati della nazionale australiana in vista dei Mondiali e raggiungerà il ritiro previsto a Los Angeles, negli Stati Uniti.

Football Australia ha comunicato di aver già inviato alla FIFA tutta la documentazione necessaria per completare il cambio di federazione, restando ora in attesa dell’approvazione ufficiale. Volpato, cresciuto calcisticamente anche in Australia con esperienze nelle giovanili di Sydney United 58, Sydney FC e Western Sydney, aveva finora vestito la maglia dell’Italia nelle selezioni Under-19, Under-20 e Under-21, collezionando 20 presenze complessive.

Non avendo mai esordito con la nazionale maggiore italiana, il giocatore può ancora cambiare rappresentativa secondo il regolamento FIFA. Football Australia ha inoltre ricevuto dalla FIGC il nulla osta necessario: una volta ottenuta l’autorizzazione definitiva, Volpato sarà ufficialmente convocabile con i Socceroos.