Sono state rese note le date ufficiali dell'inizio delle competizioni femminili. La prima ad iniziare sarà la Women's Cup che prenderà il via il 22-23 agosto 2026. C'è una novità rispetto alla scorsa stagione: le semifinali si giocheranno, come da comunicato ufficiale 243/A, in gara unica con accoppiamenti determinati tramite sorteggio. La finale sarà disputata tra il 19 e il 20 settembre.
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Femminile, le date della stagione 26/27: la Serie A al via a fine settembre
Tutte le date delle competizioni femminili per la stagione 2026/27
La Serie A Women invece inizierà il 26-27 settembre e terminerà il 15-16 maggio 2027. La Coppa Italia, con il turno preliminare, aprirà la sua stagione il 30 agosto per chiudersi il 22 e il 23 maggio. Tutte le date:
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