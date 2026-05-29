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Femminile, le date della stagione 26/27: la Serie A al via a fine settembre

Pablo Pinones Arce
Tutte le date delle competizioni femminili per la stagione 2026/27
Redazione VN

Sono state rese note le date ufficiali dell'inizio delle competizioni femminili. La prima ad iniziare sarà la Women's Cup che prenderà il via il 22-23 agosto 2026. C'è una novità rispetto alla scorsa stagione: le semifinali si giocheranno, come da comunicato ufficiale 243/A, in gara unica con accoppiamenti determinati tramite sorteggio. La finale sarà disputata tra il 19 e il 20 settembre.

La Serie A Women invece inizierà il 26-27 settembre e terminerà il 15-16 maggio 2027. La Coppa Italia, con il turno preliminare, aprirà la sua stagione il 30 agosto per chiudersi il 22 e il 23 maggio. Tutte le date:

  • Serie A Women: inizio 26-27 settembre, fine 15-16 maggio

  • Serie A Women's Cup: inizio 22-23 agosto, semifinali 12-13 settembre, finale 19 o 20 settembre

  • Coppa Italia Women: quarti di finale 19-20-21 gennaio (andata), 16-17-18 febbraio (ritorno); semifinali 16-17-18 marzo (andata), 28 marzo (ritorno): finale 22 o 23 maggio

  • Supercoppa Women: 9 o 10 gennaio

  • Primavera 1 e 2: inizio 19-20 settembre

  • Serie B Femminile: inizio 6 settembre, fine 16 maggio

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