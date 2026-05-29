Femminile, le date della stagione 26/27: la Serie A al via a fine settembre

Sono state rese note le date ufficiali dell'inizio delle competizioni femminili. La prima ad iniziare sarà la Women's Cup che prenderà il via il 22-23 agosto 2026. C'è una novità rispetto alla scorsa stagione: le semifinali si giocheranno, come da comunicato ufficiale 243/A, in gara unica con accoppiamenti determinati tramite sorteggio. La finale sarà disputata tra il 19 e il 20 settembre.