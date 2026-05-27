Arbitri, altro terremoto? L’esposto: “Valutazioni negative indotte dall’alto”

Un nuovo scandalo scuote l'Associazione Italiana Arbitri a seguito di un esposto presentato da Guido Alfonsi, presidente della sezione de L'Aquila, alla Procura Federale e alla Procura di Milano. Alfonsi denuncia gravi anomalie legate alla dismissione dell'arbitro Federico Dionisi, puntando il dito contro un presunto piano orchestrato nell'ultima giornata di campionato. Sotto accusa c'è un cambio sospetto dell'osservatore arbitrale per la partita Lazio-Pisa, il quale ha assegnato un'insufficienza (8.40) all'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Secondo l'esposto, si tratterebbe di un voto ingiustificato e "indotto dall'alto", volto ad alterare deliberatamente la classifica di rendimento stagionale.

Questa controversa valutazione ha generato un vero e proprio effetto domino sulle dismissioni arbitrali: la perdita di posizioni di Ferrieri Caputi ha permesso di salvare l'arbitro Andrea Rapuano (altrimenti escluso per limiti di anzianità), condannando di conseguenza proprio Dionisi alla retrocessione. A seguito della denuncia, il procuratore della FIGC Giuseppe Chinè ha già aperto un fascicolo di indagine. Nei prossimi 60 giorni verranno interrogati i soggetti coinvolti e acquisiti i documenti per verificare se vi siano gli estremi per un deferimento, in un'inchiesta che potrebbe coinvolgere anche l'attuale designatore ad interim, Dino Tommasi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.