Inchiesta arbitri, interrogati confermano: designazioni per favorire l’Inter

L’inchiesta della Procura di Milano sul "sistema Rocchi" si arricchisce delle testimonianze degli arbitri, che avrebbero confermato l'esistenza di designazioni pilotate e una diffusa consapevolezza interna a questo meccanismo. Al centro delle indagini, che vedono l’ex designatore indagato in concorso, emergono presunti accordi per orientare le scelte arbitrali a San Siro, trasformando le nomine dei direttori di gara in una strategia mirata a favorire o penalizzare specifici club.

In particolare, il focus degli inquirenti si stringe sulla gestione delle gare dell'Inter attraverso scelte di gradimento: Andrea Colombo sarebbe stato designato per la sfida contro il Bologna del 2 aprile in quanto profilo ben visto dall'ambiente nerazzurro, mentre a Daniele Doveri, considerato poco gradito, sarebbe stato assegnato il derby di Coppa Italia contro il Milan. Quest'ultima mossa sarebbe servita a bruciare Doveri, impedendogli di dirigere l'eventuale finale del torneo e assecondando così le preferenze della società. Ne scrivela Gazzetta dello Sport.