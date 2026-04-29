Il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spendendo belle parole per Fabio Grosso:
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Matic elogia Grosso: “Un privilegio averlo. Può puntare in alto”
Il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic esalta le caratteristiche del tecnico Fabio Grosso dopo un'ottima stagione in Emilia
Grosso è un allenatore di grande valore, è estremamente meticoloso e ha tutto per puntare a traguardi più ambiziosi. Grazie al suo lavoro siamo cresciuti molto, non solo tatticamente ma anche nella crescita dei singoli. È un privilegio averlo in panchina: essendo stato un giocatore di alto profilo, sa perfettamente come muoversi in questo ambiente.
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