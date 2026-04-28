La Roma non molla e cerca di recuperare punti sulla Juventus, che attualmente occupa il quarto posto a +3 dai giallorossi. Ecco perché il match contro la Fiorentina è fondamentale per Gian Piero Gasperini, che però dovrà rinunciare a due titolari. Il primo è Neil El Aynaoui, ammonito domenica scorsa a Bologna e per questo squalificato in vista di lunedì sera, mentre il secondo è Zeki Celik, fermo ai box per un problema al flessore e che molto difficilmente riuscirà ad essere disponibile.
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I prossimi avversari: Gasp contro la Viola senza due titolari, Dybala si candida
In occasione di Roma-Fiorentina i giallorossi di Gian Piero Gasperini saranno orfani di El Aynaoui e Celik
Ecco che allora nel 3-4-2-1 di Gasp a prendere il posto dei due saranno Devyne Rensch sulla fascia e Stephan El Shaarawi sulla linea dei trequartisti dietro a Malen. Ma occhio alle sorprese: per la formazione titolare si candida anche Paulo Dybala, rientrato proprio una settimana e pronto ad aiutare la Roma nella rincorsa Champions. L'enfant prodige Pisilli dovrebbe essere, invece, confermato nel mezzo accanto a Cristante.
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