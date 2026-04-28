I prossimi avversari: Gasp contro la Viola senza due titolari, Dybala si candida

La Roma non molla e cerca di recuperare punti sulla Juventus, che attualmente occupa il quarto posto a +3 dai giallorossi. Ecco perché il match contro la Fiorentina è fondamentale per Gian Piero Gasperini, che però dovrà rinunciare a due titolari. Il primo è Neil El Aynaoui, ammonito domenica scorsa a Bologna e per questo squalificato in vista di lunedì sera, mentre il secondo è Zeki Celik, fermo ai box per un problema al flessore e che molto difficilmente riuscirà ad essere disponibile.