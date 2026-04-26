L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta contro il Como:
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De Rossi: “Genoa più forte di quelle sotto in classifica. Dobbiamo stare in A”
Le parole di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta casalinga contro il Como
Penso che questa sia una squadra forte, non sono stati fatti miracoli. Credo che la mia squadra sia migliore rispetto a quelle che stanno sotto in classifica a livello tecnico. I ragazzi, inoltre, hanno grandi valori umani. L'obiettivo era raggiungere la salvezza, il Genoa deve stare in Serie A.
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