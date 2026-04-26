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Attimi di paura in Genoa-Como: Nico Paz portato in ospedale dopo un colpo di testa

Attimi di paura in Genoa-Como: Nico Paz portato in ospedale dopo un colpo di testa - immagine 1
Durante Genoa-Como Nico Paz è stato portato in ospedale per degli accertamenti dopo un colpo subito alla testa
Redazione VN

Attimi di paura durante Genoa-Como. Alla metà del primo tempo Nico Paz si è scontrato di testa con Alessandro Marcandalli dichiarando di non vederci benedall'occhio destro. Nel corso dell'intervallo Fabregas è stato costretto a sostituire l'argentino che è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

A fare chiarezza sulle sue condizione è Cesc Fabregas al termine della partita:

Nico sta bene. E' in ospedale e lo stanno valutando. Sta meglio, non riusciva a vedere bene.

Secondo quanto riportato da Sky, Nico Paz, dopo gli esiti negativi degli esami, è stato dimesso e sta tornando a Como con la squadra.

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