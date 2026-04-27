L’Atalanta perde e scivola a -10 dalla Champions. Palladino: “Chiediamo scusa”

L'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ko esterno contro il Cagliari. Una sconfitta che taglia fuori i nerazzurri dalla corsa Champions (quarto posto ora distante dieci punti) e rischia di compromettere anche la qualificazione a Europa o Conference League (ora a -7).
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Nerazzurri sconfitti 3-2 dal Cagliari in trasferta
Le sue parole:
Abbiamo preso gol nello spogliatoio. Iniziare così ti taglia le gambe. Non siamo riusciti a recuperare le energie mentali dopo la sconfitta in Coppa Italia. Mi spiace. Speravo che questi giocatori e uomini riuscissero a svoltare. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti e ci spiace tanto, soprattutto per i tifosi. Chiediamo scusa a loro. Volevamo tenere ancora viva la speranza europea e purtroppo non ci siamo riusciti.
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