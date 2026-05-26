Grande successo per la “Battaglia delle Pagelle”! Alla pasticceria “La Magnolia”, grazie all’eccellente lavoro di Simone Nunziati, gli ascoltatori di Radio Bruno hanno potuto gustare un ricco buffet in compagnia del direttore David Guetta, del presidente Giampaolo Marchini e della redazione del Pentasport.
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Grande successo per la “Battaglia delle Pagelle!”
Festa alla pasticceria “La Magnolia” con Radio Bruno e il Pentasport. Prossimo appuntamento: la “Camminata per la Salvezza” del 30 maggio a Bivigliano
Un momento di festa e condivisione che ha coinvolto tifosi e appassionati in un clima di grande entusiasmo. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: il prossimo evento sarà la “Camminata per la Salvezza”, in programma sabato 30 maggio allo Chalet 5 di Bivigliano.
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