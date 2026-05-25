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Palestra il più veloce della Serie A. Sul podio anche un giocatore viola

Dodò
Il podio dei giocatori più veloci della Serie A
Redazione VN

Il Premio Frecciarossa Speed Award è stato assegnato al difensore del Cagliari Marco Palestra che, con sprint sopra i 25 km/h (27,96 Km/h), ha mantenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Dopo di lui Hojlund del Napoli con con 27.92km/h.

A completare il podio c'è Dodò. Il terzino della Fiorentina ha raggiunto una media di 27.77km/h. Nonostante la notevole velocità il brasiliano ha chiuso la stagione con un gol e tre assist.

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