Palestra il più veloce della Serie A. Sul podio anche un giocatore viola

Il Premio Frecciarossa Speed Award è stato assegnato al difensore del Cagliari Marco Palestra che, con sprint sopra i 25 km/h (27,96 Km/h), ha mantenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Dopo di lui Hojlund del Napoli con con 27.92km/h.

A completare il podio c'è Dodò. Il terzino della Fiorentina ha raggiunto una media di 27.77km/h. Nonostante la notevole velocità il brasiliano ha chiuso la stagione con un gol e tre assist.