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Sesta edizione del premio Alessandro Rialti: premiato Federico Sartoni

Moreno Roggi, Federico Sartoni
Premiato il giornalista Federico Sartoni, di Lady Radio, con il premio Alessandro Rialti, presso i giardini di Campo di Marte
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Questa mattina, nelle vicinanze dell'albero piantato in memoria di Alessandro Rialti, presso il giardino Niccolò Galli di Campo di Marte in zona stadio, è avvenuta la premiazione, nella sua sesta edizione, al giornalista di Lady RadioFederico Sartoni con il Premio Alessandro Rialti. La consegna è stata fatta dall'ex calciatore della Fiorentina, Moreno Roggi.

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