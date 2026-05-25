Questa mattina, nelle vicinanze dell'albero piantato in memoria di Alessandro Rialti, presso il giardino Niccolò Galli di Campo di Marte in zona stadio, è avvenuta la premiazione, nella sua sesta edizione, al giornalista di Lady RadioFederico Sartoni con il Premio Alessandro Rialti. La consegna è stata fatta dall'ex calciatore della Fiorentina, Moreno Roggi.
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Sesta edizione del premio Alessandro Rialti: premiato Federico Sartoni
Premiato il giornalista Federico Sartoni, di Lady Radio, con il premio Alessandro Rialti, presso i giardini di Campo di Marte
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