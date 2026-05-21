Follia a Palermo: bomba carta lanciata contro i giocatori del Catanzaro

Al termine della gara tra Palermo e Catanzaro ci sono state forti tensioni che hanno visto coinvolti i tifosi rosanero

Redazione VN 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 19:48)

Nella giornata di ieri, allo Stadio Renzo Barbera, è andata in scena la gara di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Nonostante i due gol segnati dai rosaneri, gli ospiti sono stati in grado di difendere il vantaggio di tre reti dell'andata, qualificandosi alla finale contro il Monza.

Tuttavia, al termine della gara, ci sono state forti tensioni sugli spalti. I tifosi del Palermo, infatti, avrebbero lanciato una bomba carta in direzione dei giocatori del Catanzaro che si sono apprestati a rientrare negli spogliatoi. Il video dell'accaduto: