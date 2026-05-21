Nella giornata di ieri, allo Stadio Renzo Barbera, è andata in scena la gara di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Nonostante i due gol segnati dai rosaneri, gli ospiti sono stati in grado di difendere il vantaggio di tre reti dell'andata, qualificandosi alla finale contro il Monza.
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Follia a Palermo: bomba carta lanciata contro i giocatori del Catanzaro
Al termine della gara tra Palermo e Catanzaro ci sono state forti tensioni che hanno visto coinvolti i tifosi rosanero
Tuttavia, al termine della gara, ci sono state forti tensioni sugli spalti. I tifosi del Palermo, infatti, avrebbero lanciato una bomba carta in direzione dei giocatori del Catanzaro che si sono apprestati a rientrare negli spogliatoi. Il video dell'accaduto:
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