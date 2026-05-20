Europa League: trionfa l’Aston Villa dello “specialista” Emery

L'Aston Villa torna a vincere un trofeo in Europa 44 anni dall'ultima volta e lo fa liquidando il Friburgo 3-0 in finale di Europa League. A decidere un match completamente a senso unico le reti di Tielemans e Buendia nel finale di primo tempo e il tris di Rogers all'ora di gioco, che regalano ad Unai Emery la sua quinta Europa League in carriera su sei finali disputate. Per il tecnico spagnolo prosegue il dominio nella seconda competizione continentale già vinta tre volte con il Siviglia e una con il Villareal.