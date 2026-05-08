Ricordate Lindelof? Dalla Fiorentina sfumata a jolly per la finale di Europa League

La mossa Lindelof

Lindelof ha giocato una partita dominante, e lo ha fatto da mediano, un ruolo non propriamente suo. L'intelligenza tattica dello svedese ha fatto la differenza, come lo stesso Emery ha sottolineato: "È una cosa che abbiamo fatto in questa stagione: Lindelof ha giocato come centrocampista. Ho parlato con lui di questa possibilità. Non ho avuto bisogno di spiegargli molto per fargli capire il piano di gioco che volevamo".