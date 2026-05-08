Serata da dimenticare per il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic. Certo, il serbo ed i propri compagni si trovavano davanti il Rey de Copa, Unai Emery. Il 4-0 finale è stato però un passivo pesante per il Forest, eliminato dopo l'1-0 al City Ground all'andata. Emery conquista la sua sesta finale di Europa League. Una gara dominata, anche grazie ad una mossa a sorpresa, quella di cambiare ruolo a Victor Lindelof.
altri campionati
Ricordate Lindelof? Dalla Fiorentina sfumata a jolly per la finale di Europa League
La mossa Lindelof—
Lindelof ha giocato una partita dominante, e lo ha fatto da mediano, un ruolo non propriamente suo. L'intelligenza tattica dello svedese ha fatto la differenza, come lo stesso Emery ha sottolineato: "È una cosa che abbiamo fatto in questa stagione: Lindelof ha giocato come centrocampista. Ho parlato con lui di questa possibilità. Non ho avuto bisogno di spiegargli molto per fargli capire il piano di gioco che volevamo".
A un passo dalla Fiorentina—
E pensare che l'estate scorsa Lindelof era ad un passo dalla Fiorentina a parametro zero dopo la fine del contratto col Manchester United. Il piano era prenderlo al posto di Comuzzo, destinato all'Arabia Saudita, ma il rifiuto del difensore ha cambiato le carte in tavola e costretto i viola al dietrofront. "Non abbiamo fatto una bella figura con Lindelof", ha poi ammesso Pradè, ds all'epoca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA