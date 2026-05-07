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Europa e Conference League, ecco le finali: il Crystal Palace si prende un pass

Europa e Conference League, ecco le finali: il Crystal Palace si prende un pass - immagine 1
Due inglesi, una tedesca e una spagnola, in palio due competizioni
Redazione VN

Le semifinali di ritorno di Europa League hanno regalato emozioni e confermato la forza dell'Aston Villa di Unai Emery, che punta a un altro trofeo europeo. Dopo la sconfitta di misura dell'andata (0-1), i Villans hanno travolto 4-0 il Nottingham Forest al Villa Park con i gol di Watkins, Buendía e la doppietta di McGinn. Il Friburgo ribalta il risultato dell'andata (1-2) grazie a una prestazione solida in casa, staccando il pass per la loro prima storica finale europea grazie al 3-1 sul Braga in Germania. La finale tra Aston Villa e Friburgo Si giocherà mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul, in Turchia.

Sarà una sfida inedita tra club di Premier League e Liga quella che assegnerà il titolo della quinta edizione della Conference League. Il Crystal Palace conferma la superiorità dell'andata sullo Shakhtar Donetsk gestendo il match a Selhurst Park e volano in finale con un punteggio complessivo di 5-2. Al Rayo Vallecano basta un altro 1-0 per spegnere i sogni dello Strasburgo e conquistare l'ultimo atto della competizione. L'appuntamento per la finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano è fissato per mercoledì 27 maggio alla RB Arena di Lipsia, in Germania.

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