Non è un anniversario del tutto spensierato per la Fiorentina, sebbene il ricordo riporti a una stagione decisamente più vibrante e ricca di pathos europeo. Esattamente dodici mesi fa, i viola calpestavano l’erba del Benito Villamarín per la semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis: una notte di sofferenza e speranza.
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Il Betis celebra il gol fantasma alla Fiorentina. Ezzalzouli: “Sapevo che era dentro”
Quella notte al Villamarín—
La sfida in terra andalusa si concluse con un 2-1 per i padroni di casa, un risultato che lasciò intatte le chance di qualificazione grazie alla caparbietà degli uomini di Palladino. Una gara scandita da episodi indelebili: dalla perla balistica di Antony, che valse il raddoppio spagnolo, alla zampata di Luca Ranieri, capace di accorciare le distanze e tenere il discorso qualificazione apertissimo per il ritorno al Franchi.
Il "gol fantasma" di Ezzalzouli: il ricordo del protagonista—
Ad aprire le danze fu però la rete di Abde Ezzalzouli, un episodio rimasto impresso per la dinamica: pallone sulla traversa, rimbalzo oltre la linea e un istante di gelo prima della convalida. Proprio oggi, il Betis ha celebrato l'anniversario sul proprio profilo X, pubblicando un video in cui l’esterno rivive quei momenti: "Sapevo che era entrata, ero certo che fosse gol fin dal primo istante. C’era molta suspense nello stadio, è vero, ma io non ho avuto dubbi: per questo ho esultato subito senza aspettare".
Un frammento di storia recente che testimonia il cammino europeo di una Fiorentina che, un anno fa, faceva tremare i grandi palcoscenici continentali.
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