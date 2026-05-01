Il Betis celebra il gol fantasma alla Fiorentina. Ezzalzouli: “Sapevo che era dentro”

Il "gol fantasma" di Ezzalzouli: il ricordo del protagonista

Ad aprire le danze fu però la rete di Abde Ezzalzouli, un episodio rimasto impresso per la dinamica: pallone sulla traversa, rimbalzo oltre la linea e un istante di gelo prima della convalida. Proprio oggi, il Betis ha celebrato l'anniversario sul proprio profilo X, pubblicando un video in cui l’esterno rivive quei momenti: "Sapevo che era entrata, ero certo che fosse gol fin dal primo istante. C’era molta suspense nello stadio, è vero, ma io non ho avuto dubbi: per questo ho esultato subito senza aspettare".