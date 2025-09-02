VIDEO – Messi? No, Antony! Folla incredibile per il suo ritorno al Betis

Accoglienza da superstar a Siviglia per Antony

Accoglienza da superstar a Siviglia per Antony, tornato al Betis dopo che il club spagnolo ha trovato l'accordo con il Manchester United per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. L'esterno brasiliano, che aveva chiuso la scorsa stagione segnando 9 gol da gennaio con la maglia "verdiblanca", è già arrivato a Siviglia, accolto dall'entusiasmo di tantissimi tifosi.