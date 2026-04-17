Glasner scherza: “La festa in centro? L’ultima volta ha portato fortuna”

Il Crystal Palace ha festeggiato il passaggio del turno contro la Fiorentina, nel centro di Firenze. Sui social sono diventate virali le immagini dei giocatori Eagles mentre si godevano il traguardo della semifinale. Come si legge su Sky Uk, Glasner ha ceduto alle richieste dei suoi giocatori:

"I giocatori mi hanno chiesto se potevano uscire per festeggiare. Era la stessa domanda che mi avevano fatto i giocatori dell'Eintracht Francoforte dopo aver vinto i quarti di finale. Qualche anno fa ho dato il mio consenso affinché i giocatori potessero uscire e ho dato il mio consenso anche stasera. È esattamente la stessa cosa e spero che anche il finale della storia sia lo stesso". L'Eintracht nel 2022 vinse l'Europa League a Siviglia, Glasner si augura di trionfare anche quest'anno