Conference League: il Crystal Palace ipoteca la finale, Rayo Vallecano di misura

Questa sera si è alzato il sipario sulle semifinali di andata di Conference League. Dopo tre anni non c'è la Fiorentina, eliminata ai quarti dal Crystal Palace, e proprio la formazione inglese dovrebbe essere una delle due finaliste della manifestazione di quest'anno, considerando il risultato ottenuto in casa dello Shakhtar Donetsk. Un 3-1 che lascia poco spazio ai dubbi: i giocatori di Oliver Glasner si sono dimostrati più forti ed esperti rispetto agli avversari ucraini.

Nell'altra semifinale, quella diciamo più equilibrata, a spuntarla davanti al proprio pubblico è stata la compagine spagnola, il Rayo Vallecano, sullo Stasburgo: di Alemao al 54' la rete decisiva e che consegna agli iberici un leggero vantaggio in vista del ritorno. Il turno decisivo è in programma già settimana prossima, giovedì 7 maggio: quella sera i nomi delle due squadre che avranno ottenuto il pass per Lipsia saranno ufficiali.