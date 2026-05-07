Snobbare la Conference? Il Rayo si prende le prime pagine in Spagna

La Conference League è una competizione che ha acceso il dibattito fin dalla sua creazione. In questi anni la Fiorentina ha imparato a conoscere meglio di chiunque altra questa coppa. I viola sono stati eliminati dal Crystal Palace, che oggi si gioca l'accesso in finale. Un'altra squadra che sogna è il Rayo Vallecano, una squadra con una storia incredibile. Il Rayo non era mai arrivato a questi livelli, e l'intera Spagna vuole spingere i ragazzi di Inigo Perez. A Vallecas questa coppa è un'occasione veramente storica, come si può intendere dalla copertina di Marca.