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Snobbare la Conference? Il Rayo si prende le prime pagine in Spagna

Snobbare la Conference? Il Rayo si prende le prime pagine in Spagna - immagine 1
Il Rayo Vallecano vuole compiere l'impresa, centrando la finale di Conference. Una coppa che da quelle parti può diventare storica
Redazione VN

La Conference League è una competizione che ha acceso il dibattito fin dalla sua creazione. In questi anni la Fiorentina ha imparato a conoscere meglio di chiunque altra questa coppa. I viola sono stati eliminati dal Crystal Palace, che oggi si gioca l'accesso in finale. Un'altra squadra che sogna è il Rayo Vallecano, una squadra con una storia incredibile. Il Rayo non era mai arrivato a questi livelli, e l'intera Spagna vuole spingere i ragazzi di Inigo Perez. A Vallecas questa coppa è un'occasione veramente storica, come si può intendere dalla copertina di Marca.

 

 

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