La Conference League è una competizione che ha acceso il dibattito fin dalla sua creazione. In questi anni la Fiorentina ha imparato a conoscere meglio di chiunque altra questa coppa. I viola sono stati eliminati dal Crystal Palace, che oggi si gioca l'accesso in finale. Un'altra squadra che sogna è il Rayo Vallecano, una squadra con una storia incredibile. Il Rayo non era mai arrivato a questi livelli, e l'intera Spagna vuole spingere i ragazzi di Inigo Perez. A Vallecas questa coppa è un'occasione veramente storica, come si può intendere dalla copertina di Marca.
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Snobbare la Conference? Il Rayo si prende le prime pagine in Spagna
Il Rayo Vallecano vuole compiere l'impresa, centrando la finale di Conference. Una coppa che da quelle parti può diventare storica
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