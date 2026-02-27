Europa League, sarà un derby tutto italiano: Gasperini incontra Italiano

Due squadre italiane hanno raggiunto gli ottavi di finale di Europa League. Oltre alla Roma, già qualificata grazie all'ottavo posto nella Fase Campionato, stacca il pass anche il Bologna che elimina i norvegesi del Brann ai playoff. Alle ore 13 nella sede della Uefa a Nyon in Svizzera si è tenuto il sorteggio della fase a eliminazione diretta in Europa League .

Il sorteggio ha decretato un derby tutto italiano tra Roma e Bologna che, non essendoci più il criterio della territorialità geografica, possono incontrarsi. La vincente incontrerà una tra Lille e Aston Villa. L'andata verrà disputata al Dall'Ara il 12 marzo, mentre la gara di ritorno è in calendario giovedì 19 marzo.