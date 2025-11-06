Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Christensen show con lo Sturm Graz: para un rigore in faccia a Milenkovic

altri campionati

Christensen show con lo Sturm Graz: para un rigore in faccia a Milenkovic

Christensen Sturm Graz
Prodezza del danese in Europa League
Redazione VN

Continua a regalare gioie l'avventura austriaca di Oliver Christensen, portiere danese in prestito dalla Fiorentina allo Sturm Graz: nella quarta giornata della fase campionato di Europa League, in casa del Nottingham Forest dell'altro ex viola Nikola Milenkovic, l'avvoltoio di Kerteminde si è reso grande protagonista parando un rigore a Morgan Gibbs-White. 

L'episodio al 35' del primo tempo a Graz: mano di Aiwu in area, penalty e mossa vincente di Christensen che intuisce la conclusione verso l'angolino basso a destra da parte del fantasista degli inglesi allenati da Sean Dyche. L'ex Hertha Berlino è in prestito semestrale con la sua squadra attuale: a gennaio verranno ridiscussi i termini di una sua possibile permanenza.

Leggi anche
EL e ECL [LIVE] – In campo Roma e Bologna. La Fiorentina scivola in classifica
Corberan su Beltran: “Non avrei voluto cambiarlo. Straordinario nel legare il gioco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA