Christensen show con lo Sturm Graz: para un rigore in faccia a Milenkovic

Continua a regalare gioie l'avventura austriaca di Oliver Christensen, portiere danese in prestito dalla Fiorentina allo Sturm Graz: nella quarta giornata della fase campionato di Europa League, in casa del Nottingham Forest dell'altro ex viola Nikola Milenkovic, l'avvoltoio di Kerteminde si è reso grande protagonista parando un rigore a Morgan Gibbs-White.
Prodezza del danese in Europa League
L'episodio al 35' del primo tempo a Graz: mano di Aiwu in area, penalty e mossa vincente di Christensen che intuisce la conclusione verso l'angolino basso a destra da parte del fantasista degli inglesi allenati da Sean Dyche. L'ex Hertha Berlino è in prestito semestrale con la sua squadra attuale: a gennaio verranno ridiscussi i termini di una sua possibile permanenza.
