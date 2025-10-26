Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Corberan su Beltran: “Non avrei voluto cambiarlo. Straordinario nel legare il gioco”

altre news

Corberan su Beltran: “Non avrei voluto cambiarlo. Straordinario nel legare il gioco”

Corberan su Beltran: “Non avrei voluto cambiarlo. Straordinario nel legare il gioco” - immagine 1
Le parole dell'allenatore del Valencia sull'ex viola Lucas Beltran
Redazione VN

Serata da dimenticare per Lucas Beltran che viene sostituito all'intervallo della sfida persa dal suo Valencia ad opera del Villarreal. Il motivo del cambio è dovuto a un colpo che l'ex viola ha subito al piede. Le parole del tecnico Carlos Corberan al termine della gara:

Il primo cambio che abbiamo dovuto fare è quello di Lucas Beltran, che ha subito un colpo e per la ferita non ha potuto continuare la partita nel secondo tempo. E' un peccato perché il rendimento di Lucas nella prima parte è stato straordinario. Ci ha permesso di legare il gioco e unire i reparti e ci ha aiutato a recuperare quelle giocate che ci stavano mancando e hanno tenuto in equilibrio la partita con il Villarreal.

Il video di Beltran che esce zoppicando dallo stadio:

Leggi anche
La Carrarese vola grazie ai gioiellini viola. Rubino e Distefano battono il Venezia
Beltran in Spagna, da Vikingo a “uno come tanti”: il dato sui tiri è desolante

© RIPRODUZIONE RISERVATA