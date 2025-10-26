Corberan su Beltran: “Non avrei voluto cambiarlo. Straordinario nel legare il gioco”

Serata da dimenticare per Lucas Beltran che viene sostituito all'intervallo della sfida persa dal suo Valencia ad opera del Villarreal. Il motivo del cambio è dovuto a un colpo che l'ex viola ha subito al piede. Le parole del tecnico Carlos Corberan al termine della gara:
Il primo cambio che abbiamo dovuto fare è quello di Lucas Beltran, che ha subito un colpo e per la ferita non ha potuto continuare la partita nel secondo tempo. E' un peccato perché il rendimento di Lucas nella prima parte è stato straordinario. Ci ha permesso di legare il gioco e unire i reparti e ci ha aiutato a recuperare quelle giocate che ci stavano mancando e hanno tenuto in equilibrio la partita con il Villarreal.
Il video di Beltran che esce zoppicando dallo stadio:
