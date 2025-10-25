La Carrarese vola grazie ai gioiellini viola. Rubino e Distefano battono il Venezia

Tommaso Rubino e Filippo Distefano portano i tre punti alla Carrarese. Il tripudio allo Stadio dei Marmi è merito dei due giovani viola in prestito

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 20:52)

Vittoria esaltante della Carrarese che batte l’ambizioso Venezia e si gode l’alta classifica. Il club carrarino è legato a doppio filo alla Fiorentina, vista l'amichevole fatta in estate al Viola Park (terminata 2-0 con la doppietta di Moise Kean) e i ben due giovani prestati dalla squadra di Pioli a quella di Antonio Calabro.

Proprio i due calciatori viola, cresciuti nelle giovanili della Fiorentina e prestati alla Carrarese, oggi nel 3-2 con cui la squadra toscana ha ribaltato il Venezia, hanno contribuito con 2 reti e un assist. Stiamo parlando dell'esterno classe 2003 Filippo Distefano e del trequartista classe 2006 Tommaso Rubino. I due, prima di questa gara stavano vivendo dei momenti simili e allo stesso tempo, molto probabilmente si sono ripresi proprio insieme.

Distefano aveva giocato soltanto 28' in Coppa Italia nel primo turno con l'Udinese mentre Rubino 37' in due partite di Serie B. Oggi hanno contribuito con un gol e un assist il primo e una rete il secondo. I due, infatti hanno confezionato la rete del 2-2 e quella del 3-2 finale.

Le due reti — Calabro al 76' ha deciso di rivoluzionare la propria squadra, mettendo sia Rubino che Distefano nello stesso momento. Proprio un cross del classe 2003 è finito perfettamente sulla testa dell'attaccante 2006 per la rete del momentaneo pareggio all'84'.

Nel finale la Carrarese non si accontenta del pari e proprio all’ultimo secondosegna il gol del 3 a 2 con una veloce ripartenza. Zuelli lancia Distefano che premia la sovrapposizione di Zanon e va a riprendersi il cross superando Stankovic. E’ tripudio allo stadio dei Marmi. Una festa che oltre il giallo e il blu vede anche molto viola.