Sampdoria, infortunio per Barak in amichevole. Si attendono gli esami

Infortunio per Barak in amichevole
Redazione VN

Brutte notizie in casa Sampdoria: Antonin Barak, in prestito dalla Fiorentina, ha subito un infortunio in occasione dell'amichevole interna che i blucerchiati hanno svolto contro la propria Under 20.

Come riporta Il Secolo XIX, il ceco ha subito quella che sembra essere una distorsione. Ha provato a proseguire ma, poco prima dell’intervallo, ha chiesto il cambio. Nella giornata di lunedì Barak si sottoporrà ad esami strumentali per conoscere meglio l'entità del problema.

