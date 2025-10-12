Brutte notizie in casa Sampdoria: Antonin Barak, in prestito dalla Fiorentina, ha subito un infortunio in occasione dell'amichevole interna che i blucerchiati hanno svolto contro la propria Under 20.
Sampdoria, infortunio per Barak in amichevole. Si attendono gli esami
Infortunio per Barak in amichevole
Come riporta Il Secolo XIX, il ceco ha subito quella che sembra essere una distorsione. Ha provato a proseguire ma, poco prima dell’intervallo, ha chiesto il cambio. Nella giornata di lunedì Barak si sottoporrà ad esami strumentali per conoscere meglio l'entità del problema.
