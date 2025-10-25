Pioli sorride, gruppo al completo: tornano Gosens e Kean

C'erano tutti. E questa è senza dubbio la notizia migliore per Stefano Pioli, che ieri alla ripresa degli allenamenti al Viola Park ha ritrovato anche Moise Kean e Robin Gosens, assenti precauzionalmente nella trasferta di Vienna. La squadra si è allenata nel pomeriggio dopo essere rientrata dall'Austria alle 2 di notte.

Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Rapid, gli altri hanno sostenuto un allenamento più intenso. Da oggi si comincerà a entrare nel dettaglio della sfida contro il Bologna. Certi, come detto, i recuperi di Gosens e Kean che saranno in campo dal 1'. Attesi i ritorni anche degli altri titolari rimasti a riposo in coppa. Pongracic riprenderà il suo posto come braccetto destro, Ranieri agirà sul fronte opposto. Dall'inizio anche Dodo, mentre in mediana il ballottaggio è aperto: Fagioli, in netta crescita, non dovrebbe rimanere fuori. L'idea del doppio play con Nicolussi Caviglia piace e sarà provata più avanti.