Pioli sorride, gruppo al completo: tornano Gosens e Kean

La Nazione

Pioli sorride, gruppo al completo: tornano Gosens e Kean

Fiorentina precampionato
Gruppo al completo al Viola Park
Redazione VN

C'erano tutti. E questa è senza dubbio la notizia migliore per Stefano Pioli, che ieri alla ripresa degli allenamenti al Viola Park ha ritrovato anche Moise Kean e Robin Gosens, assenti precauzionalmente nella trasferta di Vienna. La squadra si è allenata nel pomeriggio dopo essere rientrata dall'Austria alle 2 di notte.

Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Rapid, gli altri hanno sostenuto un allenamento più intenso. Da oggi si comincerà a entrare nel dettaglio della sfida contro il Bologna. Certi, come detto, i recuperi di Gosens e Kean che saranno in campo dal 1'. Attesi i ritorni anche degli altri titolari rimasti a riposo in coppa. Pongracic riprenderà il suo posto come braccetto destro, Ranieri agirà sul fronte opposto. Dall'inizio anche Dodo, mentre in mediana il ballottaggio è aperto: Fagioli, in netta crescita, non dovrebbe rimanere fuori. L'idea del doppio play con Nicolussi Caviglia piace e sarà provata più avanti.

Potrebbe partire dalla panchina Mandragora. Fazzini dovrebbe infatti essere riproposto nella doppia veste di mezzala (senza palla) e trequartista (con la palla). Davanti pochi dubbi: con Kean ci sarà Gudmundsson. Dopo la buona prova in nazionale e tornato al gol anche in maglia viola. Buon impatto dalla panchina contro il Rapid. Adesso c'è da alzare il livello anche contro avversari più probanti. Lo scrive la Nazione.

