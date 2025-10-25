Oltre alla sfida col Bologna di domani pomeriggio, la Fiorentina disputerà due importanti gare casalinghe al Franchi prima della nuova sosta: domenica 2 novembre alle ore 15 contro il Lecce e sabato 22 novembre alle 18 contro la Juventus.
Bologna, Lecce e Juventus: il Franchi pronto a riempirsi
L'iniziativa della Fiorentina
In vista di questi due appuntamenti, la società gigliata ha messo in vendita un pacchetto promozionale dedicato ai propri tifosi. La promozione è attiva da ieri pomeriggio e sarà valida fino alle 15 del 2 novembre. Il prezzo è chiaramente vantaggioso rispetto ad acquistare i singoli biglietti per le due partite in questione.
Per poter comprare il pacchetto è necessaria la In Viola Premium Card. Si va dai 47 euro della Curva Ferrovia ai 330 della Tribuna Vip. Previste le riduzioni per gli Under 14. Lo scrive la Nazione.
