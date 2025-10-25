Nazione: “Pioli non ce ne vorrà, ma non ci fidiamo totalmente di questa Fiorentina”

La vittoria di Vienna ha restituito fiducia e autostima alla Fiorentina, ma la squadra di Pioli resta da maneggiare con cautela. Il successo contro il Rapid è stato importante per il morale, soprattutto considerando il contesto difficile e l’esperienza limitata di alcuni giocatori, ma il vero test arriverà contro il Bologna. La trasferta austriaca, temuta per il momento negativo e il calendario fitto, si è rivelata una ventata d’aria fresca: i viola hanno mostrato carattere, personalità e compattezza, elementi che finora erano mancati.