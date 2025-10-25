La vittoria di Vienna ha restituito fiducia e autostima alla Fiorentina, ma la squadra di Pioli resta da maneggiare con cautela. Il successo contro il Rapid è stato importante per il morale, soprattutto considerando il contesto difficile e l’esperienza limitata di alcuni giocatori, ma il vero test arriverà contro il Bologna. La trasferta austriaca, temuta per il momento negativo e il calendario fitto, si è rivelata una ventata d’aria fresca: i viola hanno mostrato carattere, personalità e compattezza, elementi che finora erano mancati.
La Nazione
Nazione: “Pioli non ce ne vorrà, ma non ci fidiamo totalmente di questa Fiorentina”
La Conference League si conferma terreno favorevole per la Fiorentina, ma ora serve continuità anche in campionato. L’approccio alla partita è stato positivo, segno che la squadra ha ritrovato un’anima e una base su cui costruire. La priorità resta però quella di risalire la classifica di Serie A. Oltre all’atteggiamento, si sono visti progressi nel gioco: buoni movimenti senza palla, attacchi alla profondità e maggiore brillantezza fisica, anche da parte di chi aveva giocato meno. Il tutto, naturalmente, da valutare tenendo conto del valore modesto dell’avversario.
Tra le note individuali, spiccano i segnali incoraggianti di Fagioli, finalmente a suo agio nel ruolo di mezzala accanto a un centrocampista più ordinato come Nicolussi Caviglia, dopo gli esperimenti estivi da regista. La sua rinascita potrebbe coincidere con quella della squadra. Pioli, invece, sembra voler accantonare per ora l’idea delle due punte, concentrandosi sul recupero di talenti come Gudmundsson, autore del gol che ha chiuso la partita, e Kean, rimasto a riposo per un lieve problema alla caviglia ma sempre al centro del progetto. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA