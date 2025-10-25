Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Fiorentina con 2 attaccanti? Ecco come giocherà Pioli domenica”

Corriere dello Sport

Corsport: “Fiorentina con 2 attaccanti? Ecco come giocherà Pioli domenica”

Corsport: “Fiorentina con 2 attaccanti? Ecco come giocherà Pioli domenica” - immagine 1
Chi ha ragione fra Dzeko e Pioli?
Redazione VN

Dopo la vittoria contro il Rapid Vienna, Džeko e Pioli sembrano aver detto la stessa cosa ma, in realtà, hanno espresso visioni opposte sul tema del doppio centravanti. Il bosniaco, con tono scherzoso ma convinto, ha sostenuto che giocare con due punte possa essere un vantaggio per tutti, non solo per gli attaccanti ma anche per la squadra, che avrebbe più soluzioni quando è in difficoltà. Pioli, invece, ha frenato l’entusiasmo, spiegando che la Fiorentina sta ancora cercando il giusto equilibrio e che, al momento, schierare più di due giocatori offensivi è complicato.

Dietro questa apparente convergenza sul “due”, si nasconde una differenza sostanziale di interpretazione. Per Džeko, due significa due punte pure – lui e Kean, lui e Piccoli, o altre combinazioni simili – mentre per Pioli la coppia offensiva può essere composta anche da giocatori come Gudmundsson o Fazzini, considerati attaccanti a tutti gli effetti nel suo sistema, seppur con caratteristiche diverse. Il tecnico lo ha chiarito anche citando le difficoltà incontrate quando ha provato a schierare tre uomini d’attacco, come nel 3-4-1-2 visto contro il Torino e poi mai più riproposto.

LEGGI ANCHE

I numeri confermano che Pioli ha sperimentato più volte la “formula a due” in stagione, in cinque partite su undici. In Conference League l’esperimento ha dato frutti, con Džeko e Piccoli entrambi a segno, ma in campionato il tandem offensivo non ha funzionato e la Fiorentina ha incassato due sconfitte. Per questo motivo, nelle ultime gare di Serie A il tecnico ha accantonato l’idea, preferendo un assetto più equilibrato. Contro il Bologna, salvo sorprese, tornerà a puntare su Kean affiancato da Gudmundsson, segno che la discussione resta aperta ma, alla fine, l’ultima parola spetta sempre a Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Gazzetta: “Dzeko, bollito a chi? Ma Pioli in campionato non lo considera”
Ferrara: “Fagioli e Gudmundsson fondamentali per risalire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA