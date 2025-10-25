Corsport: “Fiorentina con 2 attaccanti? Ecco come giocherà Pioli domenica”

I numeri confermano che Pioli ha sperimentato più volte la “formula a due” in stagione, in cinque partite su undici. In Conference League l’esperimento ha dato frutti, con Džeko e Piccoli entrambi a segno, ma in campionato il tandem offensivo non ha funzionato e la Fiorentina ha incassato due sconfitte. Per questo motivo, nelle ultime gare di Serie A il tecnico ha accantonato l’idea, preferendo un assetto più equilibrato. Contro il Bologna, salvo sorprese, tornerà a puntare su Kean affiancato da Gudmundsson, segno che la discussione resta aperta ma, alla fine, l’ultima parola spetta sempre a Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
