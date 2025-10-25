Corsport: “Fiorentina con 2 attaccanti? Ecco come giocherà Pioli domenica”

Dopo la vittoria contro il Rapid Vienna, Džeko e Pioli sembrano aver detto la stessa cosa ma, in realtà, hanno espresso visioni opposte sul tema del doppio centravanti. Il bosniaco, con tono scherzoso ma convinto, ha sostenuto che giocare con due punte possa essere un vantaggio per tutti, non solo per gli attaccanti ma anche per la squadra, che avrebbe più soluzioni quando è in difficoltà. Pioli, invece, ha frenato l’entusiasmo, spiegando che la Fiorentina sta ancora cercando il giusto equilibrio e che, al momento, schierare più di due giocatori offensivi è complicato.