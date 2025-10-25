Franchi, pronto il dossier della Fiorentina. Si tratta con il Comune. Il punto

Segnali di apertura da parte dei viola, i quali vorrebbero trattare con il Comune.

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 07:40)

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine la situazione legata al restyling dell'Artemio Franchi: grande amarezza e delusione per la Fiorentina ed i tifosi. Nonostante ciò, come scrive il quotidiano, il Presidente Commisso non ha nessuna voglia di rompere con il Comune, anzi. Nei prossimi giorni la Fiorentina consegnerà a Palazzo Vecchio un documento con tutte le proprie valutazioni sul tema stadio, ribadendo la volontà di rimanere attaccata alla partita Franchi, con la considerazione che la Sindaca Funaro resta un'interlocutrice credibile con cui dialogare. Qiuesto è quello che filtra dai vertici della società viola. Dopo una prima reazione a caldo che faceva presagire burrasca le interlocuzioni tra Comune e Fiorentina ripartiranno, con la società gigliata che vuole capire, quindi, gli scenari futuri.

L'uscita infelice di Nardella — Semmai a irritare la società viola è stato l'ex Sindaco Dario Nardella, artefice di dichiarazioni discutibili LEGGI QUI, le quali hanno attirato l'attenzione e lo sdegno anche di altri politici, quali ad esempio l'ex Premier Matteo Renzi: "Nardella fa la prima cosa sensata sull'argomento stadio, tace. Ha voluto fare il fenomeno e la conclusione è sotto il naso di tutti. L'unica buona notizia è che Nardella non si occupa più di Firenze e della curva Fiesole", queste le parole del politico da Rignano.

Il dossier — Nel frattempo, il club viola sta predisponendo un documento con tutte le proprie valutazioni sul tema stadio che verrà poi consegnato alla Sindaca Funaro. Incontri a breve, nel giro dei prossimi giorni. Le domande principali a cui la Fiorentina cerca risposta riguardano tempi e costi. Come è possibile partecipare a un eventuale finanziamento di progetto per il secondo lotto dei lavori senza andare oltre la scadenza del 2029 come tempo limite per la fine del progetto? In caso di partecipazione a quanto ammontano precisamente i milioni mancanti per completare l'opera? Quanto sarà lunga la concessione e come saranno gestite le future aree commerciali a stadio finito? Sono questi gli interrogativi principali che emergono dal Viola Park. Nei prossimi incontri si parlerà anche di un eventuale spostamento della Fiorentina da Firenze per permettere l'avanzamento dei lavori, con la consapevolezza però che se la società vorrà rimanere al Franchi.