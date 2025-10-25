Nazione difende Dzeko: “Nessuna polemica, solo la schiettezza di un campione”

A Vienna, contro il Rapid, Edin Džeko non si è limitato a segnare: ha parlato anche con i gesti e le parole, dimostrando la sua lenta ma costante ascesa a leader della Fiorentina. Ha aperto le marcature con l’azione che ha portato al gol di Ndour e ha chiuso il match con il 2-0, mostrando intelligenza tattica e fiuto da opportunista. Ma il vero colpo da maestro è arrivato dopo il triplice fischio, quando davanti alle telecamere ha espresso con pacatezza e autorevolezza la sua visione: «In campionato bisogna dare di più, tutti», senza polemica ma con la schiettezza di chi sa guidare un gruppo.