A Vienna, contro il Rapid, Edin Džeko non si è limitato a segnare: ha parlato anche con i gesti e le parole, dimostrando la sua lenta ma costante ascesa a leader della Fiorentina. Ha aperto le marcature con l’azione che ha portato al gol di Ndour e ha chiuso il match con il 2-0, mostrando intelligenza tattica e fiuto da opportunista. Ma il vero colpo da maestro è arrivato dopo il triplice fischio, quando davanti alle telecamere ha espresso con pacatezza e autorevolezza la sua visione: «In campionato bisogna dare di più, tutti», senza polemica ma con la schiettezza di chi sa guidare un gruppo.
La Nazione
Nazione difende Dzeko: “Nessuna polemica, solo la schiettezza di un campione”
Džeko ha anche lanciato un messaggio tra le righe a Pioli, sottolineando i vantaggi di giocare con due punte davanti, segno della sua esperienza e della capacità di leggere il gioco a 360 gradi. Alla soglia dei 40 anni e con 456 gol in carriera, il bosniaco mantiene la fame e l’ambizione di un esordiente, influenzando la squadra non solo con i gol ma anche con la sua leadership silenziosa e autorevole.
Per Pioli, avere Džeko in rosa è un valore aggiunto: non solo per le reti, ma per l’impatto che ha sulla crescita di un gruppo in costruzione. In una Fiorentina ancora alla ricerca di un’identità definitiva, il centravanti bosniaco rappresenta una certezza: un uomo che segna, insegna e guida con calma e carisma, diventando un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio e in campo. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA