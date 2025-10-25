Il messaggio delle seconde linee per Pioli. E Comuzzo sta tornando

La Repubblica analizza oggi la prova delle cosiddette "secondo linee" della Fiorentina contro il Rapid Vienna: Ndour (e non solo) sugli scudi. Dopo tante assenze ingiustificate da parte dei giocatori viola, finalmente ecco una gara dove anche i singoli hanno bussato presente. «Cambierò più del solito» aveva detto alla vigilia Stefano Pioli, ed è stato di parola rivoluzionando la squadra base con cambi in ogni reparto eccezion fatta per la porta. Le risposte attese sono puntualmente arrivate fin dai primi minuti. Con giocatori fino ad ora meno impegnati che sono stati in grado di performare, mettendo nuovi graditi dubbi all'allenatore. Ecco quindi che Viti, ad esempio, ha mostrato con una gara attenta e precisa di essere pronto ad insidiare capitan Ranieri. L'ex Empoli ha dalla sua anche un piede educato che in alcune gare, soprattutto quando l'azione deve ripartire dal basso, può essere un valore aggiunto. Molto bene anche Ndour in mediana nella posizione che da inizio stagione è di diritto appannaggio di Mandragora. Presente in zona gol dove ha bissato l'acuto contro il Sigma, ha portato sostanza e fisicità segnalandosi per recuperi preziosi. Bene, anzi molto bene, è andato Fortini. Destro naturale, capace di giocare su entrambe le fasce, Niccolò ha bagnato l'esordio europeo dal primo minuto con corse, accelerazioni ed assist: vedi quello per il gol di Dzeko. Anche Comuzzo, uno che il titolare a Firenze lo ha già fatto a lungo, pare in fase di recupero fisico e mentale. Da ragazzo intelligente quale è ha puntato su una prestazione lineare ripartendo dalle cose semplici senza mai mollare l'avversario diretto di turno. Pietro è un titolare in più e sembra aver finalmente superato la fase più difficile. Contro il Bologna dovrebbe toccare ancora ai "titolarissimi", ma Pioli è tecnico molto attento ai segnali del campo, per questo le risposte arrivate contro il Rapid sono state particolarmente importanti alla vigilia delle prossime importanti partite.